四大陸フィギュアスケート選手権2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

四大陸フィギュアスケート選手権2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

四大陸フィギュアスケート選手権2026はAmazon「FODチャンネル」でも配信！

四大陸フィギュアスケート選手権2026を配信

四大陸フィギュアスケート選手権2026が、日本時間1月22日(木)～25日(日)にかけて行われる。

本記事では、四大陸フィギュアスケート選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

四大陸フィギュアスケート選手権2026の開催スケジュール

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパを除くアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を得られる大会。2026年は中国・北京開催となり、日本時間1月22日(木)から25日(日)まで行われる。

開催日および実施競技は以下の通り。

日程競技
1/22(木)女子ショートプログラム
アイスダンス リズムダンス
オープニングセレモニー
ペア ショートプログラム
1/23(金)アイスダンス フリーダンス
女子フリースケーティング
1/24(土)男子ショートプログラム
ペア フリースケーティング
1/25(日)男子フリースケーティング
エキシビション

四大陸フィギュアスケート選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』で全競技がライブ配信される。一方、地上波テレビ『フジテレビ』が一部競技を録画放送。衛星放送『J SPORTS』でも後日録画放送予定だ。

『FODプレミアム』の配信は、Amazonプライムビデオの『FOD』でも視聴可能だ。

開催日FODプレミアム(Amazonあり)
[全競技ライブ配信]		地上波フジテレビ
[注目競技を録画放送]
2026/1/22(木)13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP26:15-27:15 女子ショート
2026/1/23(金)13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式25:45-27:15 女子フリー
2026/1/24(土)13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式27:00-28:00 男子ショート
2026/1/25(日)13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション25:55-27:25 女子ショート

※すべて日本時間。
※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。

登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

