四大陸フィギュアスケート選手権2026が、日本時間1月22日(木)～25日(日)にかけて行われる。

本記事では、四大陸フィギュアスケート選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

四大陸フィギュアスケート選手権2026の開催スケジュール

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパを除くアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を得られる大会。2026年は中国・北京開催となり、日本時間1月22日(木)から25日(日)まで行われる。

開催日および実施競技は以下の通り。

日程 競技 1/22(木) 女子ショートプログラム

アイスダンス リズムダンス

オープニングセレモニー

ペア ショートプログラム 1/23(金) アイスダンス フリーダンス

女子フリースケーティング 1/24(土) 男子ショートプログラム

ペア フリースケーティング 1/25(日) 男子フリースケーティング

エキシビション

四大陸フィギュアスケート選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』で全競技がライブ配信される。一方、地上波テレビ『フジテレビ』が一部競技を録画放送。衛星放送『J SPORTS』でも後日録画放送予定だ。

『FODプレミアム』の配信は、Amazonプライムビデオの『FOD』でも視聴可能だ。

開催日 FODプレミアム(Amazonあり)

[全競技ライブ配信] 地上波フジテレビ

[注目競技を録画放送] 2026/1/22(木) 13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP 26:15-27:15 女子ショート 2026/1/23(金) 13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式 25:45-27:15 女子フリー 2026/1/24(土) 13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式 27:00-28:00 男子ショート 2026/1/25(日) 13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション 25:55-27:25 女子ショート

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。