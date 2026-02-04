Goal.com
j leagueGetty Images
J百年構想リーグはDAZNが全試合配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値
Tsutomu Maeda

Jリーグ百年構想リーグはLemino(レミノ)で見られる？視聴方法まとめ｜J2・J3は？

明治安田Jリーグ百年構想リーグ(J1・J2・J3)はLeminoで見られる？視聴方法や中継情報を紹介。

明治安田Jリーグ百年構想リーグが、2026-27シーズンを前に開催される。

本記事では、百年構想リーグのLemino配信の有無やその他の視聴方法を紹介する。

Jリーグ百年構想リーグはLeminoで見られる？

百年構想リーグは、2026年2月6日(金)～5月24日(日)に地域リーグラウンドが開催。その後、5月30日(土)・31日(日)にプレーオフラウンド第1戦、6月6日(土)にプレーオフラウンド第2戦が行われる。

百年構想リーグについて、ネット『Lemino』でのライブおよび見逃し配信は予定されていない

Jリーグ百年構想リーグの中継局は？

百年構想リーグは、ネット『DAZN』がJ1、J2・J3の全試合を配信。その他、一部試合はローカル局を中心に地上波テレビ放送などでも中継される。

百年構想リーグの中継局は以下の通り。

中継局形態対象試合
DAZN
[DMM×DAZNホーダイが月額最安値！]		ネット全試合ライブ・見逃し配信
地上波各局テレビ一部試合を中継
衛星放送各局テレビ一部試合を中継
Leminoネット×
U-NEXTネット×
ABEMAネットABEMA de DAZNで配信

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DMM×DAZNホーダイ』は、「DAZN」と「DMMプレミアム」がセットになったプランだ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用できる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なため、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
※配信予定は変更となる場合があります。

【DAZN】年間プランが最安値！

年間で『DAZN』に加入することを決めている場合は、「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」が最も安い加入方法となる。ただし、途中解約による返金などは受け付けられていない点には注意が必要だ。

