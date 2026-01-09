2025-26シーズンのFAカップ3回戦が日本時間1月11日(日)に開催。平河悠が所属するブリストル・シティと、ワトフォードが対戦する。

本記事では、ブリストル・シティvsワトフォードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブリストル・シティ対ワトフォードの試合日程・キックオフ時間

ブリストル・シティvsワトフォードは、日本時間2026年1月11日(日)にブリストルのホーム、アシュトン・ゲート・スタジアムで開催される。

大会：2025-26FAカップ3回戦

日時：2026年1月11日(日) 2:45キックオフ／日本時間

対戦：ブリストル・シティ vs ワトフォード

会場：アシュトン・ゲート・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ブリストル・シティ対ワトフォードのテレビ放送・ネット配信予定

ブリストル・シティ対ワトフォードのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ブリストル・シティ対ワトフォードの予想スタメンは？

