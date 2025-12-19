このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoブライトン
The American Express Community Stadium
team-logoサンダーランド
Yuta Tokuma

【12月21日】三笘薫出場予定！ブライトン対サンダーランドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第17節

【三笘薫出場予定】2025-26プレミアリーグ第17節、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsサンダーランドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第17節が日本時間12月21日(日)に開催。三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、サンダーランドが対戦する。

本記事では、ブライトンvsサンダーランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対サンダーランドの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsサンダーランドは、日本時間2025年12月21日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第17節
  • 日時：2025年12月21日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsサンダーランド
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ブライトン対サンダーランドのテレビ放送・ネット配信予定

ブライトン対サンダーランドのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ブライトン対サンダーランドの予想スタメンは？

ブライトン vs サンダーランド 予想スタメン

ブライトンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSUN
1
バルト・フェルブルッヘン
21
オリヴァー・ボスカグリ
27
マット・ウィーファー
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
24
フェルディ・カディオグル
11
ヤンクバ・ミンテ
8
ブラヤン・グルダ
20
ジェームズ・ミルナー
13
ジャック・ヒンシェルウッド
26
ヤシン・アヤリ
10
ジョルジニオ・リュテル
22
ロビン・ローフス
20
ノルディ・ムキエレ
5
ダニエル・バラード
15
オマル・アルデレーテ
6
ルシャレル・ヘールトロイダ
11
クリス・リグ
34
グラニト・ジャカ
18
ウィルソン・イシドール
28
エンゾ・ル・フィー
12
エリゼル・マイエンダ
9
ブライアン・ブロビー

4-2-3-1

SUNAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • レジス・ル・ブリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BHA
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

SUN
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BHA

直近の 4 試合

SUN

2

勝利

1

Draw

1

Win

4

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
2/4

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

