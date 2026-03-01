ブライトン三笘薫は今季プレミアリーグ3番目の最速選手！ 加速度でトップに立ったのは？

ブライトンの三笘薫が今シーズンのプレミアリーグで3番目にスピードのある選手のようだ。イギリス『The Argus』が伝えた。

昨シーズンにプレミアリーグで二桁得点をマークした三笘だが、加入4シーズン目となった今シーズンは難しい時間を過ごしている。昨年9月から約2カ月半にわたって負傷離脱を強いられ、さらにここまで公式戦19試合で2得点1アシストと、なかなか結果を残せていない。

それでも、“スピード”と言う面に関しては三笘は依然としてリーグ屈指の存在のようだ。データメディア『Gradient Sports』のデータをもとに『The Argus』が伝えたところによると、日本代表MFは短距離における最大加速度でリーグ3位に位置しているようだ。

リーグトップはボーンマスのアレックス・ヒメネスで加速度は6.0m/s²。続いてニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンで5.9 m/s²、3位の三笘は同様に5.9 m/s²。4位以降は、ウェストハム・ユナイテッドのアーロン・ワン＝ビサカ（5.8 m/s²）、マンチェスター・ユナイテッドのベンヤミン・シェシュコ（5.8 m/s²）、ブライトンのディエゴ・ゴメス（5.7 m/s²）だった。

また、7位以降はチェルシーのペドロ・ネト、マンチェスター・シティのジェイミー・ドク、リーズ・ユナイテッドのノア・オカフォー、ボーンマスのアレックス・スコット、ノッティンガム・フォレストのオラ・アイナが続いている。