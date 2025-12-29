三笘薫、2025年ラストゲームへ！体調不良で前節欠場もウェストハム戦でプレー可能。ブライトン指揮官が明言

ブライトンの三笘薫がウェストハム・ユナイテッド戦で復帰できる見込みだ。

ブライトンで4シーズン目を迎えた今シーズン、三笘は引き続きチームの主力として開幕を迎える。しかし、9月末のチェルシー戦で足首を痛め、以降2カ月半にわたって長期離脱を余儀なくされた。それでも、13日のリヴァプール戦で復帰して続くサンダーランド戦にも出場した同選手だが、27日のアーセナル戦で再び欠場した。

三笘の状態について、アーセナル戦後にファビアン・ヒュルツェラー監督は「体調不良」と説明し、「長期的な離脱ではないことを願っている」と話していた。

そんな三笘だが、30日のウェストハム戦を前にしたトレーニングに復帰。ヒュルツェラー監督は前日のプレスカンファレンスの中で「カオル・ミトマは復帰する」と明かした。

同指揮官は続けて他の選手たちの状態について「トレーニングでの様子を見ることになるが、ダニー・ウェルベックはスタートの選択肢になり得る。ダニーのことだったり、カオルは小さな問題を抱えていて、ジェームズ・ミルナーが90分間プレーできなかったように、この過密日程の時期にいくつかの変更をしたが、全体的に見て良くなっているように見える」とコメントした。