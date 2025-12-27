このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kaoru mitoma-brighton-20250816(C)Getty Images
Ray Sasaki

復帰したばかりの三笘薫が再びメンバー外に…「長期的な離脱ではないことを願う」。ブライトン指揮官が欠場理由を明かす

【欧州・海外サッカーニュース】三笘薫が欠場したブライトン（プレミアリーグ）は1-2でアーセナルに敗れた。

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘薫がアーセナル戦を欠場した理由を説明した。

27日に行われたプレミアリーグ第18節でブライトンは敵地でアーセナルと対戦。14分に先制点を許したブライトンは、後半早々にもオウンゴールからリードを広げられる。64分にはディオゴ・ゴメスの得点で1点を返したが、反撃及ばず。ブライトンは1-2でアーセナルに敗れた。

この試合では三笘が欠場。9月末から2カ月半にわたって欠場が続いた同選手は、13日のリヴァプール戦で復帰し、続くサンダーランド戦にも途中出場したが、アーセナル戦で再びベンチ外となっていた。

試合後、ヒュルツェラー監督は三笘が欠場した理由について負傷ではなく「体調不良」と明かし、続けて「我々は昨日ミトマが体調不良であるという情報を受け取った」と話し、以下に続けた。

「残念ながら、我々はミトマが我々にとってどれだけ重要であるかを知っている。だから、私はこの情報を受け取ることがうれしくはなかったし、そのための準備ができていなかった。長期的な離脱ではないことを願っている。だから、彼が火曜日（30日のウェストハム・ユナイテッド戦）に復帰することを願っている」

