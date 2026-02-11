ブライトンベテランMFミルナーがプレミアリーグ最多出場記録に並ぶ！2002年のデビューから24年間で653試合出場

ブライトンのジェームズ・ミルナーがプレミアリーグ最多出場記録に並んだ。

11日に行われたプレミアリーグ第26節でブライトンは敵地でアストン・ヴィラと対戦。プレミアリーグ最多出場記録に王手を掛けたミルナーは、ベンチスタートとなったが、22分にカルロス・バレバと交代してピッチに立つ。同選手は節目の一戦で最後まで精力的なプレーを見せたが、チームはオウンゴールで唯一の得点を許して0-1でアストン・ヴィラに敗れた。

2002年の16歳の時にリーズ・ユナイテッドでデビューし、24年間にわたるキャリアを過ごす現在40歳のミルナーにとって、これが通算653試合目の出場に。元イングランド代表MFギャレス・バリー氏のプレミアリーグ最多出場記録に並んだ。

ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後にミルナーについて「ジェームズにとって特別な夜になった。彼がいまだにプレミアリーグでプレーできることを証明していることは偶然ではない。彼と一緒に働けること、我々のスカッドに選手として、そしてお手本としての彼がいることは喜びだ」と賛辞を送った。

なお、プレミアリーグ最多出場記録トップ10は以下の通り。

1位：ジェームズ・ミルナー 653試合

1位：ギャレス・バリー 653試合

3位：ライアン・ギグス 632試合

4位：フランク・ランパード 609試合

5位：デイヴィッド・ジェームス 572試合

6位：マーク・シュワルツァー 544試合

7位：ギャリー・スピード 535試合

8位：エミール・ヘスキー 516試合

9位：ジェイミー・キャラガー 508試合

10位：フィル・ネヴィル 505試合