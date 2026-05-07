ブライトン、ヒュルツェラー監督と2029年まで新契約締結…「意欲をさらに高めてくれる」

ブライトンがファビアン・ヒュルツェラー監督と2029年までの契約を締結したことを発表した。

ヒュルツェラーは、ザンクト・パウリでの成功を経て、昨季からブライトンを指揮。プレミアリーグ史上最年少の監督となり、今季は残り3試合で8位につけ、クラブ史上2度目となるヨーロッパリーグ出場権獲得を目指している。

今夏にはレヴァークーゼンが新天地として伝えられ、ブンデスリーガ復帰が噂されていたが、ブライトンと新たに長期契約を結ぶことに。ヒュルツェラーは、「このクラブで働くこと、そしてこの街に住むことが本当に大好きで、新しい契約に合意できたことを大変嬉しく思っている」と話した。

「クラブからこのような長期的なコミットメントを得られたことは光栄であり、私たちが共有する長期的なビジョンを実現するために成功したいという私の意欲をさらに高めてくれる。創業当初から、私たちは常に独自のアイデンティティを確立し、チームを育成し、既存の体制に挑戦し、日々基準を高めていくことに重点を置いてきた。これまでの成果を誇りに思うとともに、これから起こることに大きな期待を抱いている」

また、トニー・ブルーム会長は、「ファビアンは就任以来、クラブが近年成し遂げてきた進歩を、ピッチ上での安定したパフォーマンスで継続させており、明確なプレースタイルを確立している」と述べた。