このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoブライトン
The American Express Community Stadium
team-logoバーンリー
ブライトンvsバーンリーを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【1月4日】三笘薫出場予定！ブライトン対バーンリーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第20節

【三笘薫出場予定】2025-26プレミアリーグ第20節、ブライトンvsバーンリーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第20節が日本時間1月4日(日)に開催。三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、バーンリーが対戦する。

【三笘薫出場予定】ブライトンvsバーンリーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、ブライトンvsバーンリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対バーンリーの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsバーンリーは、日本時間2026年1月4日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第20節
  • 日時：2026年1月4日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs バーンリー
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【三笘薫出場予定】ブライトンvsバーンリーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ブライトン対バーンリーのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【三笘薫出場予定】ブライトンvsバーンリーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ブライトン対バーンリーのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ブライトン対バーンリーの予想スタメンは？

ブライトン vs バーンリー 予想スタメン

ブライトンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestBUR
1
バルト・フェルブルッヘン
24
フェルディ・カディオグル
5
ルイス・ダンク
34
ヨエル・フェルトマン
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
29
マキシム・デ・カイペル
20
ジェームズ・ミルナー
25
ディエゴ・ゴメス
8
ブラヤン・グルダ
26
ヤシン・アヤリ
18
ダニエル・ウェルベック
1
マルティン・ドゥブラフカ
29
ジョシュ・ローラン
18
ヤルマール・エクダル
12
バシル・ハンフリーズ
8
レスリー・ウゴチュク
2
カイル・ウォーカー
23
ルーカス・ピレス
16
フロレンティーノ・ルイス
27
アルマンド・ブロヤ
17
ルム・チャウナ
10
マーカス・エドワーズ

3-4-3

BURAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • スコット・パーカー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BHA
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

BUR
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BHA

直近の 5 試合

BUR

1

Win

3

引分け

1

Win

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0