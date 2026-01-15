このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【1月17日】ブレーメンvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第18節

【菅原由勢/堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第18節、ヴェルダー・ブレーメン対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第18節が日本時間2026年1月17日(土)に開催され、菅原由勢の所属するヴェルダー・ブレーメンと、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ブレーメンvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ブレーメンvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ヴェルダー・ブレーメンvsアイントラハト・フランクフルトは、日本時間1月17日(土)にブレーメンのホーム、ヴェーザー・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第18節
  • 日時：2026年1月17日(土) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ヴェルダー・ブレーメン vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：ヴェーザー・シュタディオン

ブレーメンvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第18節のブレーメンvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ブレーメンvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブレーメンvsフランクフルト チーム情報

ブレーメン vs フランクフルト 予想スタメン

ブレーメンHome team crest

3-4-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
30
ミオ・バックハウス
32
マルコ・フリードル
31
カリム・クリバリ
5
アモス・ピーパー
23
アイザック・シュミット
3
菅原由勢
6
イェンス・ステージ
14
セネ・ライネン
11
ユスティン・エンジンマー
20
ロマーノ・シュミット
17
マルコ・グリュエル
40
カウア
34
ナムディ・コリンズ
4
ロビン・コッホ
3
アルトゥール・テアトル
21
ナサニエル・ブラウン
13
ラスムス・クリステンセン
16
ヒューゴ・ラーション
42
ジャン・ウズン
20
堂安律
6
オスカル・ホイルンド
7
アンスガー・クナウフ

3-4-2-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホルスト・シュテッフェン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SVW
-直近成績

ゴールを許す
2/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SVW

直近の 5 試合

SGE

1

Win

2

引分け

2

勝利

6

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0