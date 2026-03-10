サントスFWネイマールは、3月のインターナショナルウィークに向けたブラジル代表の予備リストに入ったようだ。ブラジル『UOL』が伝えている。

若くしてブラジル代表デビューを果たし、ペレ氏が保持していた同国代表歴代得点記録を更新する79得点をマークしたネイマール。しかし、近年は大ケガの影響もありと思うようにプレーできず、2023年10月を最後にセレソンから遠ざかっている。それでも、2025年冬からプレーするサントスでブラジル・セリエA残留に導くなど活躍を見せており、現地では代表復帰を期待する声も上がっている。

そうした中、ブラジル代表は2026年ワールドカップ前最後となる3月のインターナショナルウィークで、フランス代表とクロアチア代表と対戦する。ネイマールの動向は注目されていたが、『UOL』はカルロ・アンチェロッティ監督の予備リストに含まれていると伝えている。

ただし、この予備リストはアンチェロッティ監督やスタッフが注目する選手たち50名以上で構成されている模様。そのため、ネイマールは16日のメンバー発表までに招集に値することを示さなくてはならない。だが、同選手は10日のミラウソ戦を欠場予定で、アピールの場は15日のコリンチャンス戦のみになるようだ。

なおこの予備リストには、ネイマールのほかにエンドリッキやブレーメルといった当落線上の選手も含まれていると伝えられている。