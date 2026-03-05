リヨンで覚醒中！19歳FWにブラジル代表としてW杯出場のチャンス…現地紙「扉は大きく開かれた」

リヨンのFWエンドリッキは、ワールドカップ出場のチャンスが広がっているようだ。

エンドリッキは今冬にレアル・マドリーからリヨンへレンタル移籍。するとここまで8試合で5ゴール・4アシストを記録しており、リーグ・アンで大きなインパクトを残している。

さらに、レアル・マドリーFWロドリゴが負傷によってワールドカップ出場が難しくなったことで、『マルカ』は「エンドリッキにとってワールドカップへの扉がさらに大きく開かれた」とし、こう続けた。

「ロドリゴが素晴らしいパフォーマンスを見せたにもかかわらず欠場が確定したことで、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督には別のオプションが与えられた。エンドリッキは他の多くの有力候補と比べて不利な状況でスタートした。しかし、彼は努力を重ね、アンチェロッティ監督の信頼を勝ち取っている。彼は買い取りオプションのないレンタル移籍中で、リヨンでの素晴らしいシーズンを経て来シーズンにレアル・マドリーに復帰すると予想されている」

『マルカ』によると、現在アンチェロッティ監督がブラジル代表で信頼を寄せるのは、リシャーリソン、ジョアン・ペドロ、マテウス・クーニャというプレミアリーグでプレーするストライカーたち。エンドリッキはそこに割って入ることはできるのだろうか。