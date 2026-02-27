ナバレッテvsヌニェスはいつ？何時から？試合日程・放送予定

ボクシング・IBF&WBO世界スーパーフェザー級王座統一戦、エマヌエル・ナバレッテ vs エドゥアルド・ヌニェスが日本時間3月1日(日)に行われる。

本記事では、ナバレッテvsヌニェスの日程・視聴方法を紹介する。

ナバレッテvsヌニェス｜日程・中継予定

ナバレッテvsヌニェスは日本時間3月1日(日)10:00、デザート・ダイヤモンド・アリーナ(アメリカ合衆国アリゾナ州)で行われる。

試合の模様はネット配信『DAZN』でライブ配信される。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームでの配信などは予定されていない。

なおDAZNでは、2月28日5:00から公開計量の模様も配信。1日7:20からはアンダーカードもライブ配信される。

DMM×DAZNホーダイの視聴方法

月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可