ボクシングスーパーミドル級世界タイトル戦、カネロ・アルバレスvsテレンス・クロフォードが日本時間9月14日に行われる。

本記事では、カネロvsクロフォードの日程や視聴方法を紹介する。

カネロvsクロフォード｜試合日程・開始時間

ボクシングスーパーミドル級世界タイトル戦、カネロ・アルバレス(メキシコ)vsテレンス・クロフォード(アメリカ)は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムで開催される。

同イベントは日本時間9月14日10時に開始予定だ。

カネロvsクロフォード｜テレビ放送・ネット配信予定

カネロvsクロフォードは、Netflixで独占ライブ配信される。

地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されていない。また他のプラットフォームでの配信も行われない。

