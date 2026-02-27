2025-26シーズンのブンデスリーガ第24節が日本時間2026年2月28日(土)に開催され、高井幸大と町野修斗が所属するボルシアMGと、ウニオン・ベルリンが対戦する。

本記事では、ボルシアMGvsウニオン・ベルリンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボルシアMGvsウニオン・ベルリン｜試合日程・キックオフ時間

ボルシアMGvsウニオン・ベルリンは、日本時間2月28日にボルシアMGのホーム、シュタディオン・イム・ボルシア・パルクで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第24節

日時：2026年2月28日(土)23:30キックオフ／日本時間

対戦：ボルシアMG vs ウニオン・ベルリン

会場：シュタディオン・イム・ボルシア・パルク

ボルシアMGvsウニオン・ベルリン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第24節のボルシアMGvsウニオン・ベルリンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ボルシアMGvsウニオン・ベルリンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

