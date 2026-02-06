Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoボルシアMG
Borussia-Park
team-logoレヴァークーゼン
Yuta Tokuma

【2月8日】ボルシアMGvsレヴァークーゼンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第21節

【町野修斗・高井幸大所属】2025-26ブンデスリーガ第21節、ボルシアMG対レヴァークーゼンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第21節が日本時間2026年2月8日(日)に開催され、町野修斗・高井幸大が所属するボルシアMGと、レヴァークーゼンが対戦する。

本記事では、ボルシアMGvsレヴァークーゼンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボルシアMGvsレヴァークーゼン｜試合日程・キックオフ時間

ボルシアMGvsレヴァークーゼンは、日本時間2月8日(日)にボルシアMGのホーム、シュタディオン・イム・ボルシア・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第21節
  • 日時：2026年2月8日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシアMG vs レヴァークーゼン
  • 会場：シュタディオン・イム・ボルシア・パルク

ボルシアMGvsレヴァークーゼン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第21節のボルシアMGvsレヴァークーゼンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ボルシアMGvsレヴァークーゼンのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ボルシアMGvsレヴァークーゼン チーム情報

ボルシアMG vs レヴァークーゼン 予想スタメン

ボルシアMGHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestB04
33
モリッツ・ニコラス
16
フィリップ・サンダー
30
ニコ・エルヴェディ
2
ファビオ・キアロディア
29
ジョセフ・スケリー
10
フロリアン・ノイハウス
6
ヤニク・エンゲルハルト
27
ロッコ・ライツ
26
ルーカス・ウルリッヒ
15
ハリス・タバコヴィッチ
9
フランク・オノラト
28
ヤニス・ブラスウィッチ
4
ジャレル・クアンサー
8
ロベルト・アンドリッヒ
12
エドモンド・タプソバ
20
アレハンドロ・グリマルド
11
マルタン・テリエ
13
アルトゥール
6
イグナシオ・フェルナンデス
10
マリク・ティルマン
24
アレイクス・ガルシア
35
クリスティアン・コファネ

3-4-2-1

B04Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オイゲン・ポランスキ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BMG
-直近成績

ゴールを許す
6/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

B04
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

BMG

直近の 5 試合

B04

0

勝利

2

引分け

3

勝利

4

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

