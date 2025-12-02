このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DFBポカール
team-logoボルシアMG
Borussia-Park
team-logoザンクト・パウリ
Yuta Tokuma

【12月3日】ボルシアMGvsザンクト・パウリのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール ラウンド16

【町野修斗・藤田譲瑠チマ出場予定】DFBポカール2025-26 ラウンド16、ボルシアMG対ザンクト・パウリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月3日(水)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、町野修斗の所属するボルシアMGと、藤田譲瑠チマの所属するザンクト・パウリが対戦する。

本記事では、ボルシアMGvsザンクト・パウリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボルシアMGvsザンクト・パウリ｜試合日程・キックオフ時間

ボルシアMGvsザンクト・パウリは、日本時間12月3日(水)にボルシアMGのホーム、ボルシア・パークで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16
  • 日時：2025年12月3日(水) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシアMG vs ザンクト・パウリ
  • 会場：ボルシア・パーク

ボルシアMGvsザンクト・パウリ｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のボルシアMGvsザンクト・パウリは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ボルシアMGvsザンクト・パウリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ボルシアMGvsザンクト・パウリ チーム情報

ボルシアMG vs ザンクト・パウリ 予想スタメン

ボルシアMGHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestFCP
33
モリッツ・ニコラス
29
ジョセフ・スケリー
4
ケヴィン・ディクス
30
ニコ・エルヴェディ
27
ロッコ・ライツ
26
ルーカス・ウルリッヒ
13
ジョバンニ・レイナ
6
ヤニク・エンゲルハルト
17
イェンス・カストロプ
15
ハリス・タバコヴィッチ
9
フランク・オノラト
1
ベン・アレクサンダー・ヴォール
5
ハウケ・ヴァール
8
エリック・スミス
3
カロル・メッツ
7
ジャクソン・アーバイン
11
アルカディウシュ・ピルカ
6
ジェイムズ・サンズ
16
藤田譲瑠チマ
21
ラース・リッツカ
28
マティアス・ペレイラ＝ラージ
19
マルタイン・カース

3-5-2

FCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オイゲン・ポランスキ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BMG
-直近成績

ゴールを許す
11/1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

FCP
-直近成績

ゴールを許す
4/12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BMG

直近の 5 試合

FCP

2

勝利

2

引分け

1

Win

11

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

