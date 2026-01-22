2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月23日(金)に開催。ボローニャと、前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックが対戦する。
本記事では、ボローニャvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ボローニャvsセルティックの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第7節のボローニャvsセルティックは、ボローニャのホーム「スタディオ・レナート・ダッラーラ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節
- 日程：2026年1月23日(金)2:45キックオフ／日本時間
- カード：ボローニャ vs セルティック
- 会場：スタディオ・レナート・ダッラーラ
ボローニャvsセルティックの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ボローニャvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWプライム
|視聴はこちら
ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり