このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoボローニャ
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoセルティック
ボローニャvsセルティックはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月23日】ボローニャvsセルティックのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔出場予定】1月23日開催のヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第7節、ボローニャ対セルティックの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月23日(金)に開催。ボローニャと、前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックが対戦する。

【ボローニャvsセルティックを配信】ELはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐ視聴

本記事では、ボローニャvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボローニャvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第7節のボローニャvsセルティックは、ボローニャのホーム「スタディオ・レナート・ダッラーラ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月23日(金)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ボローニャ vs セルティック
  • 会場：スタディオ・レナート・ダッラーラ

ボローニャvsセルティックの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ボローニャvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWプライム視聴はこちら

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

ボローニャvsセルティック チーム情報

ボローニャ vs セルティック 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・イタリアーノ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BOL
-直近成績

ゴールを許す
6/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

CEL
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位表

0