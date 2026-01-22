2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月23日(金)に開催。ボローニャと、前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックが対戦する。

本記事では、ボローニャvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボローニャvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第7節のボローニャvsセルティックは、ボローニャのホーム「スタディオ・レナート・ダッラーラ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節

日程：2026年1月23日(金)2:45キックオフ／日本時間

カード：ボローニャ vs セルティック

会場：スタディオ・レナート・ダッラーラ

ボローニャvsセルティックの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ボローニャvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

ボローニャvsセルティック チーム情報

ボローニャ vs セルティック 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ヴィンチェンツォ・イタリアーノ 予想スタメン 控え選手 マネージャー マーティン・オニール

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表