劇場版『僕とロボコ』はどこで見れる？配信視聴方法

累計発行部数150万部を誇る人気ギャグ漫画『僕とロボコ』の劇場版が2025年4月に銀幕デビューした。
本記事では劇場版『僕とロボコ』の放送・配信予定などを紹介する。
劇場版『僕とロボコ』｜概要
2020年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった宮崎周平の『僕とロボコ』は、累計発行部数150万部を誇る人気ギャグ漫画。2022年には1話3分のTVアニメも放送され、劇場版は2025年4月に公開された。
劇場版『僕とロボコ』｜放送予定
劇場版『僕とロボコ』は、U-NEXTで8月19日より独占先行レンタル配信されている。
劇場版『僕とロボコ』｜視聴方法
前述の通り、劇場版『僕とロボコ』はU-NEXTでレンタル配信されている。
U-NEXTの会員であればレンタル可能。レンタル期間は購入から3日間で、価格は550円だ。なお本作の配信を記念し、U-NEXTでは9月2日まで原作コミックス第1巻〜3巻を無料で読めるキャンペーンを実施している。
なお、『U-NEXT』では31日間の無料トライアルキャンペーンを行っている。
放送・配信予定
- レンタル：550円（税込）／3日間
※本ページの情報は2025年8月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。