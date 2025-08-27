劇場版『僕とロボコ』はどこで見れる？配信視聴方法

累計発行部数150万部を誇る人気ギャグ漫画『僕とロボコ』の劇場版が2025年4月に銀幕デビューした。

本記事では劇場版『僕とロボコ』の放送・配信予定などを紹介する。

劇場版『僕とロボコ』｜概要

2020年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった宮崎周平の『僕とロボコ』は、累計発行部数150万部を誇る人気ギャグ漫画。2022年には1話3分のTVアニメも放送され、劇場版は2025年4月に公開された。

劇場版『僕とロボコ』｜放送予定

劇場版『僕とロボコ』は、U-NEXTで8月19日より独占先行レンタル配信されている。

劇場版『僕とロボコ』｜視聴方法

U-NEXTの会員であればレンタル可能。レンタル期間は購入から3日間で、価格は550円だ。なお本作の配信を記念し、U-NEXTでは9月2日まで原作コミックス第1巻〜3巻を無料で読めるキャンペーンを実施している。

なお、『U-NEXT』では31日間の無料トライアルキャンペーンを行っている。

放送・配信予定

レンタル：550円（税込）／3日間

※本ページの情報は2025年8月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。