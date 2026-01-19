このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoボデ/グリムト
Aspmyra Stadion
team-logoマンチェスター・シティ
Yuta Tokuma

【1月21日】ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【CL放送予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、ボデ/グリムト対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。ボデ/グリムトとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のボデ/グリムトvsマンチェスター・シティは、ボデ/グリムトのホーム「アスプミラ・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ボデ/グリムト vs マンチェスター・シティ
  • 会場：アスプミラ・スタディオン

ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

ボデ/グリムトvsマンチェスター・シティ チーム情報

ボデ/グリムト vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

ボデ/グリムトHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestMCI
12
ニキータ・ハイキン
20
F. Sjoevold
5
ハイタム・アレーサミ
4
O. Bjoertuft
22
アンダースクリンジ
26
ホーコン・エヴジェン
19
ソンドレ・ブルンスタッド・フェット
7
パトリック・ベルグ
9
K. Hoegh
10
イェンス・ペッター・ハウジ
11
O. Blomberg
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
6
ネイサン・アケ
21
ライアン・アイト・ヌーリ
33
ニコ・オライリー
27
マテウス・ルイス
20
ベルナルド・シウヴァ
47
フィル・フォーデン
10
ラヤン・シェルキ
11
ジェレミー・ドク
14
ニコ・ゴンサレス
9
アーリング・ハーランド

4-1-4-1

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ケティル・クヌッセン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BOD
-直近成績

ゴールを許す
17/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
14/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表

