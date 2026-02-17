2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月19日(木)に開催。ボデ/グリムトとインテルが対戦する。

本記事では、ボデ/グリムトvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボデ/グリムトvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのボデ/グリムトvsインテルは、ボデ/グリムトのホーム「アスプミラ・スタディオン」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ

日程：2026年2月19日(木)5:00キックオフ／日本時間

カード：ボデ/グリムト vs インテル

会場：アスプミラ・スタディオン

ボデ/グリムトvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ボデ/グリムトvsインテルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ボデ/グリムトvsインテル チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表