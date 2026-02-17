Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoボデ/グリムト
Aspmyra Stadion
team-logoインテル
【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴
Yuta Tokuma

【2月19日】ボデ/グリムトvsインテルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、ボデ/グリムト対インテルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

お得な決勝トーナメントパスを販売中！

WOWOW

WOWOW「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス

2026年2月28日まで限定で販売中！

月々かなりお得に視聴可能

WOWOWオンデマンド

CL・EL 2025-26決勝Tパス

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月19日(木)に開催。ボデ/グリムトとインテルが対戦する。

【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

本記事では、ボデ/グリムトvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボデ/グリムトvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのボデ/グリムトvsインテルは、ボデ/グリムトのホーム「アスプミラ・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ボデ/グリムト vs インテル
  • 会場：アスプミラ・スタディオン

【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

ボデ/グリムトvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ボデ/グリムトvsインテルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

【2/28まで！】WOWOWがCL・EL決勝トーナメントパス期間限定販売！お得に視聴今すぐチェック

ボデ/グリムトvsインテル チーム情報

ボデ/グリムト vs インテル 予想スタメン

ボデ/グリムトHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-5-2

Home team crestINT
12
ニキータ・ハイキン
15
フレドリク・アンドレ・ビョルカン
20
F. Sjoevold
4
O. Bjoertuft
6
ヨーステイン・グンダーセン
7
パトリック・ベルグ
26
ホーコン・エヴジェン
19
ソンドレ・ブルンスタッド・フェット
11
O. Blomberg
10
イェンス・ペッター・ハウジ
9
K. Hoegh
1
ヤン・ゾマー
25
マヌエル・アカンジ
95
アレッサンドロ・バストーニ
31
ヤン・ビセック
7
ピオトル・ジエリンスキ
8
ペタル・スチッチ
32
フェデリコ・ディマルコ
23
ニコロ・バレッラ
11
ルイス・エンリケ
9
マルクス・テュラム
10
ラウタロ・マルティネス

3-5-2

INTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ケティル・クヌッセン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BOD
-直近成績

ゴールを許す
15/5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

INT
-直近成績

ゴールを許す
14/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

0