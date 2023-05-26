Bリーグファイナル2022-23の勝敗予想 千葉ジェッツvs琉球ゴールデンキングスの最新WINNERオッズは？

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バスケ・Bリーグファイナル2023の勝敗予想。千葉ジェッツvs琉球ゴールデンキングスの最新WINNERオッズ・倍率は？

2022-23シーズンのバスケットボール『Bリーグファイナル』の千葉ジェッツvs琉球ゴールデンキングスの試合が、5月27日(土)から開催される。

▶【千葉J対琉球】Bリーグファイナルの勝敗オッズは？最高オッズは80倍超え

『Bリーグファイナル』の全試合は、スポーツくじ「WINNER」の1試合予想対象試合となる。

【5月27日】Bリーグファイナル・GAME1のWINNERオッズ

ホーム勝利［千葉J］・アウェイ勝利［琉球］

販売期限:2023/5/27(土)11:50

予想スコア千葉J勝利(ホーム)琉球勝利(アウェイ)
1～3点差 勝利5.7倍5.5倍
4～6点差 勝利4.7倍 4.5倍
7～9点差 勝利4.2倍 5.3倍
10～14点差 勝利4.7倍 7.5倍
15～19点差 勝利6.9倍 13.6倍
20～24点差 勝利11.3倍 32.5倍
25～29点差 勝利 21.1倍 54.4倍
30点差以上 勝利31.3倍86.0倍

※オッズ更新時間：2023/5/26(金)17:21時点

【5月28日】Bリーグファイナル・GAME2のWINNERオッズ

ホーム勝利［千葉J］・アウェイ勝利［琉球］

販売期限:2023/5/28(日)13:00

予想スコア千葉J勝利(ホーム)琉球勝利(アウェイ)
1～3点差 勝利5.3倍5.5倍
4～6点差 勝利5.4倍 4.7倍
7～9点差 勝利4.5倍 5.4倍
10～14点差 勝利4.7倍 6.8倍
15～19点差 勝利7.2倍 13.6倍
20～24点差 勝利9.3倍 45.8倍
25～29点差 勝利 15.2倍 55.6倍
30点差以上 勝利20.5倍77.9倍

※オッズ更新時間：2023/5/26(金)17:16時点

Bリーグファイナル2022-23｜試合情報

2022-23シーズンのBリーグファイナルは、2年ぶり4度目の出場となる千葉ジェッツ(東地区1位)と、2年連続2度目の出場となる琉球ゴールデンキングス(西地区1位)が対戦する。

ファイナルは最大で3試合を予定しているが、GAME2までに一方が連勝した場合はGAME3は実施されない。

  • 大会名：日本生命 B.LEAGUE FINALS 2022-23
  • 対戦カード：千葉ジェッツ vs 琉球ゴールデンキングス
  • 試合日：GAME1：5/27(土) 12:00 TIPOFF
    GAME2：5/28(日) 13:10 TIPOFF
    GAME3：5/30(火) 19:05 TIPOFF
  • 会場：横浜アリーナ

▶Bリーグファイナルの放送予定についてはこちらからチェック

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