2022-23シーズンのバスケットボール『Bリーグファイナル』の千葉ジェッツvs琉球ゴールデンキングスの試合が、5月27日(土)から開催される。
▶【千葉J対琉球】Bリーグファイナルの勝敗オッズは？最高オッズは80倍超え
『Bリーグファイナル』の全試合は、スポーツくじ「WINNER」の1試合予想対象試合となる。
【5月27日】Bリーグファイナル・GAME1のWINNERオッズ
ホーム勝利［千葉J］・アウェイ勝利［琉球］
販売期限:2023/5/27(土)11:50
|予想スコア
|千葉J勝利(ホーム)
|琉球勝利(アウェイ)
|1～3点差 勝利
|5.7倍
|5.5倍
|4～6点差 勝利
|4.7倍
|4.5倍
|7～9点差 勝利
|4.2倍
|5.3倍
|10～14点差 勝利
|4.7倍
|7.5倍
|15～19点差 勝利
|6.9倍
|13.6倍
|20～24点差 勝利
|11.3倍
|32.5倍
|25～29点差 勝利
|21.1倍
|54.4倍
|30点差以上 勝利
|31.3倍
|86.0倍
※オッズ更新時間：2023/5/26(金)17:21時点
【5月28日】Bリーグファイナル・GAME2のWINNERオッズ
ホーム勝利［千葉J］・アウェイ勝利［琉球］
販売期限:2023/5/28(日)13:00
|予想スコア
|千葉J勝利(ホーム)
|琉球勝利(アウェイ)
|1～3点差 勝利
|5.3倍
|5.5倍
|4～6点差 勝利
|5.4倍
|4.7倍
|7～9点差 勝利
|4.5倍
|5.4倍
|10～14点差 勝利
|4.7倍
|6.8倍
|15～19点差 勝利
|7.2倍
|13.6倍
|20～24点差 勝利
|9.3倍
|45.8倍
|25～29点差 勝利
|15.2倍
|55.6倍
|30点差以上 勝利
|20.5倍
|77.9倍
※オッズ更新時間：2023/5/26(金)17:16時点
Bリーグファイナル2022-23｜試合情報
2022-23シーズンのBリーグファイナルは、2年ぶり4度目の出場となる千葉ジェッツ(東地区1位)と、2年連続2度目の出場となる琉球ゴールデンキングス(西地区1位)が対戦する。
ファイナルは最大で3試合を予定しているが、GAME2までに一方が連勝した場合はGAME3は実施されない。
- 大会名：日本生命 B.LEAGUE FINALS 2022-23
- 対戦カード：千葉ジェッツ vs 琉球ゴールデンキングス
- 試合日：GAME1：5/27(土) 12:00 TIPOFF
GAME2：5/28(日) 13:10 TIPOFF
GAME3：5/30(火) 19:05 TIPOFF
- 会場：横浜アリーナ
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※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
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