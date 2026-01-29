2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月30日(金)に開催。ベティスと、上田綺世と渡辺剛の所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、ベティスvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ベティスvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第8節のベティスvsフェイエノールトは、ベティスのホーム「エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第8節

日程：2026年1月30日(金)5:00キックオフ／日本時間

カード：ベティス vs フェイエノールト

会場：エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ

ベティスvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ベティスvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

ベティスvsフェイエノールト チーム情報

ベティス vs フェイエノールト 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー マヌエル・ペレグリーニ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ロビン・ファン・ペルシー

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表