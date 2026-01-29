2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月30日(金)に開催。ベティスと、上田綺世と渡辺剛の所属するフェイエノールトが対戦する。
本記事では、ベティスvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ベティスvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第8節のベティスvsフェイエノールトは、ベティスのホーム「エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第8節
- 日程：2026年1月30日(金)5:00キックオフ／日本時間
- カード：ベティス vs フェイエノールト
- 会場：エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ
ベティスvsフェイエノールトの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ベティスvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
(2月2日10:00-)
|視聴はこちら
ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり