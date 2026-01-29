Goal.com
ヨーロッパリーグ
team-logoベティス
Estadio de La Cartuja
team-logoフェイエノールト
ベティスvsフェイエノールトはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月30日】ベティスvsフェイエノールトのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【上田綺世・渡辺剛出場予定】1月30日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第8節、ベティス対フェイエノールトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月30日(金)に開催。ベティスと、上田綺世と渡辺剛の所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、ベティスvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ベティスvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第8節のベティスvsフェイエノールトは、ベティスのホーム「エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月30日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ベティス vs フェイエノールト
  • 会場：エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ

ベティスvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ベティスvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

ベティスvsフェイエノールト チーム情報

ベティス vs フェイエノールト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マヌエル・ペレグリーニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロビン・ファン・ペルシー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BET
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

FEY
-直近成績

ゴールを許す
13/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

