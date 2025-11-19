アントニー、バイエルン指揮官コンパニからの電話に「衝撃」。オファー断った理由は…

ブラジル代表FWアントニーはバイエルンからのオファーを断った経緯を明かしている。『グローボ・エスポルテ』が伝えた。

マンチェスター・ユナイテッドでは難しい時期を過ごしたアントニーだが、昨季はベティスへのレンタル移籍で復活。公式戦26試合で14ゴール・1アシストを記録した。すると、今夏にはレロイ・サネとキングスレイ・コマンを放出したバイエルンが興味を示すという報道が流れた。

アントニーは「正直に言うと、本当に衝撃を受けた」と明かす。

「世界的な巨人であるバイエルン・ミュンヘンで、あの経歴を持つコンパニ監督から電話がかかってきたんだ。そこで会話を交わしたんだが、彼は非常に礼儀正しく、ずっと僕のサッカーを高く評価していると伝えてくれた。それが夜11時過ぎのことだった。望もうが望むまいが、これは確かに僕に影響を与えた。クラブの偉大さ、監督の偉大さ、そして彼が僕に接した方法、話しかけてきた方法ゆえにね」

しかし、最終的にアントニーはベティスへの完全移籍を選択。婚約したばかりの家族のことを考えての決断だったようだ。

「決断に大きく影響したのは家族のことだ。子供たちのことを考えたん。5歳のロレンソはこの場所、この街（セビリア）が大好きだ。ブラジルで休暇を過ごしていた時、何も知らないのに、いつも『パパ、スペインにいつ戻るの？』と聞いてきたんだよ」