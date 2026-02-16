2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月18日(水)に開催。ベンフィカとレアル・マドリーが対戦する。
本記事では、ベンフィカvsレアル・マドリーのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ベンフィカvsレアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのベンフィカvsレアル・マドリーは、ベンフィカのホーム「エスタディオ・ダ・ルス」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
- 日程：2026年2月18日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：ベンフィカ vs レアル・マドリー
- 会場：エスタディオ・ダ・ルス
ベンフィカvsレアル・マドリーの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、ベンフィカvsレアル・マドリーの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWプライム
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
WOWOW
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)
|7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]
|・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり