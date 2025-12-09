このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoベンフィカ
Estadio da Luz
team-logoナポリ
Yuta Tokuma

【12月11日】ベンフィカvsナポリのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、ベンフィカ対ナポリの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月11日(木)に開催。ベンフィカvsナポリが対戦する。

本記事では、ベンフィカvsナポリのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ベンフィカvsナポリの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のベンフィカvsナポリは、ベンフィカのホーム「エスタディオ・ダ・ルス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月11日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ベンフィカ vs ナポリ
  • 会場：エスタディオ・ダ・ルス

ベンフィカvsナポリの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ベンフィカvsナポリの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

ベンフィカvsナポリ チーム情報

ベンフィカ vs ナポリ 予想スタメン

ベンフィカHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
アントリン・トルビン
26
サミュエル・ダール
4
アントニオ・シウヴァ
30
ニコラス・オタメンディ
17
アマル・デディッチ
10
ゲオルヒー・スダコフ
5
エンソ・バレネチェア
18
レアンドロ・バレイロ
8
フレデリク・アウルスネス
20
リチャード・リオス
14
エヴァンゲロス・パブリディス
32
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
13
アミル・ラフマニ
31
サム・ベウケマ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
7
ダビド・ネレス
20
エリフ・エルマス
8
スコット・マクトミネイ
70
ノア・ラング
17
マティアス・オリベラ
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
19
ラスムス・ホイルンド

3-4-2-1

NAPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼ・モウリーニョ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アントニオ・コンテ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BEN
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

NAP
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BEN

直近の 5 試合

NAP

1

Win

0

引分け

4

勝利

8

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0