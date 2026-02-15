ベッカムの再来！レアル・マドリー監督アルベロア、ソシエダ戦で活躍のトレントについて…「彼のような選手がいるのはラッキーだ」

14日のラ・リーガ第24節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・ソシエダ戦に4-1で勝利した。アルバロ・アルベロア監督は試合後、自チームが見せたパフォーマンスに満足感を表している。

レアル・マドリーは5分、DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドのアーリークロスから、FWゴンサロ・ガルシアが先制点を記録。21分にはFWミケル・オヤルサバルのPK弾で同点に追いつかれるも、25分にヴィニシウスが自ら獲得したPKを決め切って勝ち越すと、31分にMFフェデ・バルベルデが加点。そして48分、ヴィニシウスが再び自分で奪取したPKを決めて決着をつけた。ラ・リーガ8連勝のマドリーは、バルセロナを抜いて暫定で首位に立っている。

試合後会見に出席したアルベロア監督は、次のようにコメントしている。

「無失点について？ 今日は守備的にも素晴らしい試合を演じた。だが前半は相手陣地に攻め入り、流動的に動きながら素早くボールを回すことができた」

「私たちはこの1週間、素晴らしい形で仕事に取り組むことができた。一方のラ・レアルは私たちが何度もそうしてきたように、今回はミッドウィークに試合をこなしていた。私たちが1週間を通して仕事に取り組んだことには、キックオフ直後から気づくことができたはずだ」

この試合ではトレントが躍動。高精度のアーリークロスでゴンサロのゴールをアシストしただけでなく、多種多様な右足のキックを生かして、ゲームメイク、サイドチェンジ、スルーパスなど様々な場面で存在感を発揮した。スペイン『マルカ』はこのイングランド代表MFについて「ベッカムの再来だ！」と報じている。

「トレント？ 驚いたとは言わないよ。しかし、彼はとても賢い選手だ。ゲームというものをよく分かっているし、私たちが望むことも即座に理解した。彼は常にサイドに張る典型的なサイドバックではなく、中央でプレーすることも可能だ。ああいう選手を擁するのは幸運なことだよ。ゴンサロがペナルティーエリア内にいれば、クロス攻撃も仕掛けられる」

「トレントは素晴らしい選手だが、別にそれは今さら発見したことではない。彼が出場時間を増やしていること、プレーリズムを取り戻していること、最高のバージョンを見つけようとしていることに満足しているよ」

アルベロア監督はその一方で、トレントとの交代で出場し、好パフォーマンスを披露したDFダニ・カルバハルについても言及している。

「今日、彼は最初の一歩を踏んだ。とても素晴らしい30分間を過ごしたし、スタジアムから喝采を浴びたことも好ましかった。彼はそうされるに値するんだ」

「彼とトレントは負傷で離脱していたし、3日毎に90分間プレーするのは難しい。私の目標は100％の状態の2人を擁することだ」

また2得点のヴィニシウスについては、ここ最近調子を上げていることを喜んだ。

「私たちは1カ月にわたって素晴らしいヴィニシウスを見続けている。彼は均衡を崩すことのできる、高レベルなパフォーマンスを継続して見せているね。私にとっては残している数字以上の選手で、勝負の行方を左右することができる」

「彼は本当に心の大きい選手で、素晴らしいチームメートでもある。このチームにいてくれてラッキーだよ」