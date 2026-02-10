Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DFBポカール
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoRBライプツィヒ
バイエルンvsライプツィヒを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【2月12日】バイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール 準々決勝

【伊藤洋輝出場予定】DFBポカール2025-26 準々決勝、バイエルン・ミュンヘン対RBライプツィヒのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

日本時間2026年2月12日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール準々決勝で、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、RBライプツィヒが対戦する。

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsライプツィヒ｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒは、日本時間2月12日(木)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール 準々決勝
  • 日時：2026年2月12日(木) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs RBライプツィヒ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

バイエルンvsライプツィヒ｜放送・配信予定

DFBポカール準々決勝のバイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

バイエルンvsライプツィヒのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

バイエルンvsライプツィヒ チーム情報

バイエルン vs RBライプツィヒ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オーレ・ヴェルナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

RBL
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

RBL

4

勝利

1

Draw

0

勝利

21

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

0