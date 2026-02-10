日本時間2026年2月12日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール準々決勝で、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、RBライプツィヒが対戦する。

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsライプツィヒ｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒは、日本時間2月12日(木)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

大会：2025-26 DFBポカール 準々決勝

日時：2026年2月12日(木) 4:45キックオフ／日本時間

対戦：バイエルン・ミュンヘン vs RBライプツィヒ

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsライプツィヒ｜放送・配信予定

DFBポカール準々決勝のバイエルン・ミュンヘンvsRBライプツィヒは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsライプツィヒのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

バイエルンvsライプツィヒ チーム情報

バイエルン vs RBライプツィヒ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ヴァンサン・コンパニ 予想スタメン 控え選手 マネージャー オーレ・ヴェルナー

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表