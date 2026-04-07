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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Kyoya Saito

バイエルン指揮官もMOMノイアーを称賛。レアル・マドリー得意の逆転劇には…

チャンピオンズ リーグ
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レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー

【欧州・海外サッカー ニュース】ヴァンサン・コンパニ監督がレアル・マドリー戦を振り返った。

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バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督がGKマヌエル・ノイアーを称賛した。スペイン『マルカ』が伝えている。

バイエルンは7日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグでレアル・マドリーと対戦。ルイス・ディアス、ハリー・ケインのゴールで2点を先取し、守備ではノイアーがビッグセーブを連発。キリアン・エンバペのゴールで1点を失うも、バイエルンが2-1と勝利している。

コンパニ監督はマン・オブ・ザ・マッチに選出されたノイアーについて「彼はゴールキーパーとして選ばれた一人であり、長年その役割を担い、今もなお素晴らしいパフォーマンスを続けている。それは簡単なことではない。来週は彼の力が必要になるだろう。この年齢でパフォーマンスを発揮できるキーパーはそう多くないよ」と称えた。

ファーストレグについて「ベルナベウでの勝利はどんなものでも重要」とし、マドリー得意の逆転劇についても警戒した。

「私たちはレアル・マドリーを非常に尊重してきた。彼らがどんなチームであるかを高く評価している。しかし、私たちも同じように考えている。再び勝利を目指す。大会最強チームに勝つのは大きな挑戦だが、彼らが素晴らしいチームであることは分かっている」

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