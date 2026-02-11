「ハリーと集中的な話し合いをしている」バイエルン幹部がケインとの契約交渉状況を明かす…現行契約は2027年まで

バイエルン・ミュンヘンのマックス・エベール氏は、ハリー・ケインとの契約交渉について語った。

2023年夏にトッテナムからバイエルン加入したケイン。昨シーズンには自身にとって初のチームタイトルとなるブンデスリーガ優勝を成し遂げ、また2シーズン連続でリーグ得点王に輝いたりと、現代最高のストライカーの一人と評価される実力を存分に示している。

今シーズンもすでに公式戦38得点と絶好調を維持するケインだが、バイエルンの現行契約は2027年夏に満了を迎える。今シーズン終了後には契約最終年に突入する中、両者が契約交渉を開始したことが先日から伝えられてきた。

バイエルンのスポーティングディレクターを務めるエーベル氏は、ケインとの契約交渉について「話し合いをしてはいるが、それは交渉が始まったことを意味しているわけではない。ハリーとは集中的な話し合いをしていて、その後に次のステップに移るだろう」と話し、現状について説明した。

「他クラブがケイン獲得に対するオファーを準備しているといったような噂についてコメントすることはできない。私が言えることは、彼と我々の成功に関してハリーと緊密に連絡を取り合っているということだけだ」

なお、様々な憶測が飛び交うケインの将来についてドイツ『スカイ』のケリー・ハウ氏は「バイエルンは完全に落ち着いて冷静に構えている。選手本人がこれまで一貫して、競技面においてミュンヘンでとても満足していると語ってきたからだ。家族もミュンヘンでの生活に満足し、ここでの暮らしを楽しんでいる。だから、彼が契約を更新するのをバイエルンの誰もが確信している」と説明した。