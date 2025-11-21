このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
バイエルンvsフライブルクを配信！
【11月22日】バイエルン・ミュンヘンvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第11節

【鈴木唯人出場予定】2025-26ブンデスリーガ第11節、バイエルン・ミュンヘン対フライブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第11節が日本時間2025年11月22日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、鈴木唯人が所属するフライブルクが対戦する。

本記事では、バイエルン・ミュンヘンvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsフライブルクは、日本時間11月22日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第11節
  • 日時：2025年11月22日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs フライブルク
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvフライブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第11節のバイエルン・ミュンヘンvsフライブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvフライブルクのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

バイエルンvフライブルク チーム情報

バイエルン vs SCフライブルク スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
1
C
マヌエル・ノイアー
20
トム・ビショフ
44
ヨシプ・スタニシッチ
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
14
ルイス・ディアス
17
マイケル・オリーセ
42
レナート・カール
8
レオン・ゴレツカ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
9
ハリー・ケイン
1
ノア・アトゥボル
33
ヨルディ・マケンゴ
37
マックス・ローゼンフェルダー
29
フィリップ・トレウ
28
マティアス・ギンター
19
ヤン・ニクラス・ベステ
44
ヨハン・マンザンビ
14
鈴木唯人
8
C
マクシミリアン・エッゲシュタイン
7
デリー・シェアハント
9
ルーカス・ヘーラー

4-2-3-1

SCFAway team crest

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

SCF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

SCF

4

勝利

1

Draw

0

勝利

10

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

