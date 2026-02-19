Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoフランクフルト
バイエルンvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【2月21日】バイエルン・ミュンヘンvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第23節

【伊藤洋輝/堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第23節、バイエルン・ミュンヘン対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第23節が日本時間2026年2月21日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、バイエルンvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsアイントラハト・フランクフルトは、日本時間2月14日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第23節
  • 日時：2026年2月21日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第23節のバイエルンvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(キャンペーン実施中)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

バイエルンvsフランクフルトチーム情報

バイエルン vs フランクフルト 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
26
スヴェン・ウルライヒ
4
ヨナタン・ター
27
コンラート・ライマー
3
キム・ミンジェ
44
ヨシプ・スタニシッチ
7
セルジュ・ニャブリ
14
ルイス・ディアス
8
レオン・ゴレツカ
42
レナート・カール
6
ヨズア・キミッヒ
9
ハリー・ケイン
40
カウア
5
オーレル・アメンダ
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
16
ヒューゴ・ラーション
27
マリオ・ゲッツェ
29
A. Amaimouni-Echghouyab
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
21
ナサニエル・ブラウン
20
堂安律
31
L. Arrhov

3-4-2-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

SGE

3

勝利

1

Draw

1

Win

13

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

