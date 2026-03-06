2025-26シーズンのブンデスリーガ第25節が日本時間2026年3月7日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、高井幸大と町野修斗の所属するボルシアMGが対戦する。

本記事では、バイエルンvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsボルシアMGは、日本時間3月7日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第25節

日時：2026年3月7日(土) 4:30キックオフ／日本時間

対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ボルシアMG

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsボルシアMG｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第25節のバイエルンvsボルシアMGは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

バイエルンvsボルシアMGのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

バイエルンvsボルシアMG チーム情報

