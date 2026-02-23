バルセロナ、メキシコ期待の22歳新星FWに関心か…デコSDがすでに接触とも。契約解除金は31億円

バルセロナは、メキシコで注目を集めるFWアルマンド・ゴンサレスの獲得に関心を持っているようだ。

メキシコの強豪グアダラハラの育成組織出身で、20歳だった2024年にトップチームデビューを飾ったアルマンド・ゴンサレス。本格的にトップチームでプレーする今季は公式戦24試合で17ゴールを奪う大活躍を見せており、昨年11月にはメキシコ代表デビューも飾っていた。

そんな注目の22歳FWに対して、バルセロナも関心を示しているようだ。『ESPN』によると、デコSD（スポーツダイレクター）はすでに選手との交渉をスタートしている模様。アルマンド・ゴンサレスには複数の欧州クラブが注目しているが、バルセロナも争奪戦に参加したと伝えられている。

『ESPN』は、1月の時点でロシアの強豪CSKAモスクワがアルマンド・ゴンサレスの獲得に動き、契約解除金2000万ドル（約31億円）を支払う準備があったと指摘。しかし、選手に近い関係者は「彼がオファーを断ったのはグアダラハラのため、このプロジェクトのため、そしてワールドカップのためだ」と明かしたようだ。本人はグアダラハラでのリーグ優勝、そして今夏のワールドカップに出場するために残留を決めたと伝えられている。

なお同メディアによると、アルマンド・ゴンサレスにはイングランド、スペイン、サウジアラビアの複数クラブから関心が届いている模様。そして移籍が実現するとすれば、ワールドカップ終了後になる可能性が高いようだ。

今季限りでFWロベルト・レヴァンドフスキの退団が予想されているバルセロナだが、メキシコ期待の新星の獲得に動くのだろうか。今後の動向に注目が集まっている。