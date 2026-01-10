このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
スーパーカップ
team-logoバルセロナ
King Abdullah Sports City
team-logoレアル・マドリー
Yuta Tokuma

【1月12日】バルセロナvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝、バルセロナ対レアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

U-NEXT

スーペルコパ・デ・エスパーニャ2026決勝

レアル・マドリーvsバルセロナ

2026年1月12日(月)午前4時00分キックオフ／日本時間

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、日本時間1月12日(月)に決勝が開催され、バルセロナとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナ対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsレアル・マドリードは、日本時間2026年1月12日(月)にサウジアラビアのジッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティで開催される。

  • 大会：スーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26決勝
  • 日時：2026年1月12日(月) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナ vs レアル・マドリード
  • 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

バルセロナ対レアル・マドリードの放送・配信予定

バルセロナ対レアル・マドリードの視聴方法

u-next soccer pack leagueU-NEXT

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack how to join

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

バルセロナ対レアル・マドリード チーム情報

バルセロナ vs レアル・マドリー 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • シャビ・アロンソ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
13/0
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
14/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

RMA

4

勝利

0

引分け

1

Win

15

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

