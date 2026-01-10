2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、日本時間1月12日(月)に決勝が開催され、バルセロナとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナ対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsレアル・マドリードは、日本時間2026年1月12日(月)にサウジアラビアのジッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティで開催される。

大会：スーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26決勝

日時：2026年1月12日(月) 4:00キックオフ／日本時間

対戦：バルセロナ vs レアル・マドリード

会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

バルセロナ対レアル・マドリードの放送・配信予定

バルセロナ対レアル・マドリードの視聴方法

U-NEXT

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

バルセロナ対レアル・マドリード チーム情報

