バルセロナDFクンデが「別次元でプレーする選手」と称賛する同僚とは…

バルセロナのDFジュール・クンデが同僚のペドリを絶賛している。スペイン『ムンド・デポルティーボ』などが伝えた。

現在負傷のため戦列を離れているフランス代表DFは、国際試合期間を利用して、普段とは異なる形でファンと交流した。キングスリーグの試合の生中継に登場し、ペドリについて惜しみない賛辞を送っている。

「ペドリは僕の一番好きな選手だ。彼は本当に素晴らしい選手だ。正直言って、彼はトレーニングでの取り組み方やその他すべてにおいて、別次元でプレーする選手の一人だ」

クンデは続けて、ペドリが特別な理由、特に技術的な側面について説明した。

「彼には天性の技術があるんだ。右足でも左足でも、右にも左にもピボットできるし、試合に対する素晴らしい視野を持っている。彼の守備面での働きも、十分に評価されていない非常に過小評価されている側面だと思う」

「ペドリは常に走り回り、ボールを奪い返す。昨年、彼はヨーロッパで最も多くのボールを奪い返した選手だった」

最後に、クンデはペドリが常にこなしている身体的な負担についても強調した。

「彼は1試合あたり約12kmを走りながら、同時にボールを奪い返し、チームを前線へ押し上げ、ボールを配球し、相手の守備ラインを突破しなければならない。ペドリは本当に素晴らしい選手だ」