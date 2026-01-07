このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
スーパーカップ
team-logoバルセロナ
King Abdullah Sports City
team-logoアスレティック・クルブ
バルセロナvsビルバオはU-NEXT独占ライブ配信！サッカーパックで視聴
Yuta Tokuma

【1月8日】バルセロナvsビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝、バルセロナ対ビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミア、ラ・リーガなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

プレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディヴィジ、FAカップ

コパ・デル・レイ、スーペルコパが視聴可能！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、日本時間1月8日(木)に準決勝が開催。バルセロナとビルバオが対戦する。

【スーペルコパ準決勝】バルセロナvsビルバオはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

本記事では、バルセロナvsビルバオの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナ対ビルバオの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsビルバオは、日本時間2026年1月8日(木)にサウジアラビアのジッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティで開催される。

  • 大会：スーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26準決勝
  • 日時：2026年1月8日(木) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナ vs ビルバオ
  • 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

【スーペルコパ準決勝】バルセロナvsビルバオはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

バルセロナ対ビルバオの放送・配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【スーペルコパ準決勝】バルセロナvsビルバオはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

バルセロナ対ビルバオの視聴方法

u-next soccer pack leagueU-NEXT

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack how to join

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【スーペルコパ準決勝】バルセロナvsビルバオはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験に登録

バルセロナ対ビルバオ チーム情報

バルセロナ vs アスレティック・クルブ 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestATH
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
5
パウ・クバルシ
18
G. Martin
3
アレハンドロ・バルデ
11
ハフィーニャ
10
ラミン・ヤマル
24
エリック・ガルシア
21
C
フレンキー・デ・ヨング
14
マーカス・ラッシュフォード
7
フェラン・トーレス
1
ウナイ・シモン
19
A. Boiro
4
アイトール・パレデス
2
アンドニ・ゴロサベル
3
ダニエル・ビビアン
8
オイアンサンセ
18
M. Jauregizar
10
ニコ・ウィリアムズ
9
C
イニャキ・ウィリアムズ
16
イニゴルイスデガラレタ
11
ゴルカ・グルゼタ

4-2-3-1

ATHAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エルネスト・バルベルデ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
10/1
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

ATH
-直近成績

ゴールを許す
3/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

ATH

4

勝利

1

Draw

0

勝利

11

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0