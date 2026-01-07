2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、日本時間1月8日(木)に準決勝が開催。バルセロナとビルバオが対戦する。
本記事では、バルセロナvsビルバオの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
バルセロナ対ビルバオの試合日程・キックオフ時間
バルセロナvsビルバオは、日本時間2026年1月8日(木)にサウジアラビアのジッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティで開催される。
- 大会：スーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26準決勝
- 日時：2026年1月8日(木) 4:00キックオフ／日本時間
- 対戦：バルセロナ vs ビルバオ
- 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ
バルセロナ対ビルバオの放送・配信予定
バルセロナ対ビルバオ チーム情報
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。