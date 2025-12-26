レヴァンドフスキがバルセロナ退団に近づく？代理人がサウジクラブと接触か

バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキは退団に一歩近づいたようだ。スペイン『アス』が伝えた。

レヴァンドフスキは、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンで8シーズンにわたり375試合に出場し、344ゴールという素晴らしい成績を残した後、 2022年7月にバルセロナに加入。カンプ・ノウで5つのタイトルを獲得しており、その中には2022-23シーズンと2024-25シーズンのリーグ優勝も含まれる。彼はバルサで165試合に出場し、109ゴールを記録している。

しかし、現行契約が切れる今季以降の去就は不透明となり、レヴァンドフスキは、「まだ答えは分からない。だから急いでいないし、自分自身に満足している」と答えていた。報道によると、レヴァンドフスキの代理人は1月の移籍期間を前に、サウジプロリーグの役員らと新たな会合を開く予定だという。

すでにサウジアラビアからオファーを受けているが、どのクラブが意欲的であるかは明らかにされていない。37歳のレヴァンドフスキは、サウジアラビアのプロリーグにアル・ナスルやポルトガルのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウド、アル・イテハドのカリム・ベンゼマとエンゴロ・カンテなどサッカー界の大物選手たちが所属しており、中東でプレーする可能性に魅力を感じていると考えられている。