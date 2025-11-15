【11月17日】アゼルバイジャンvsフランスのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

日本時間2025年11月17日(月)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、アゼルバイジャン代表とフランス代表が対戦する。

本記事では、アゼルバイジャンvsフランスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アゼルバイジャンvsフランス｜試合日程・キックオフ時間

アゼルバイジャンvsフランスは、日本時間11月17日(月)にアゼルバイジャンの首都バクーにある、トフィク・バフラモフ・スタジアムで開催される。

大会：2026年W杯欧州予選 第10節

日時：2025年11月17日(月) 2:00キックオフ／日本時間

対戦：アゼルバイジャン代表 vs フランス代表

会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

アゼルバイジャンvsフランス｜放送・配信予定

W杯欧州予選のアゼルバイジャンvsフランスは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アゼルバイジャンvsフランスのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

アゼルバイジャンvsフランス チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

AZE Last match FRA 0 勝利 0 引分け 1 Win フランス 3 - 0 アゼルバイジャン 0 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 0/1

順位表