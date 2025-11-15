このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoアゼルバイジャン
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoフランス
アゼルバイジャンvsフランスを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月17日】アゼルバイジャンvsフランスのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、アゼルバイジャン代表対フランス代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

DAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値、ポイント付与でお得

さらにいつでも解約可能！

DMMプレミアムとDAZNコンテンツが見放題

W杯欧州予選を独占ライブ配信

最安値で視聴

日本時間2025年11月17日(月)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、アゼルバイジャン代表とフランス代表が対戦する。

【欧州予選最終節を独占配信】DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得最安値で視聴

本記事では、アゼルバイジャンvsフランスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アゼルバイジャンvsフランス｜試合日程・キックオフ時間

アゼルバイジャンvsフランスは、日本時間11月17日(月)にアゼルバイジャンの首都バクーにある、トフィク・バフラモフ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月17日(月) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アゼルバイジャン代表 vs フランス代表
  • 会場：トフィク・バフラモフ・スタジアム

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

アゼルバイジャンvsフランス｜放送・配信予定

W杯欧州予選のアゼルバイジャンvsフランスは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

アゼルバイジャンvsフランスのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

アゼルバイジャンvsフランス チーム情報

アゼルバイジャン vs フランス スタメン

アゼルバイジャンHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFRA
1
シャフルディン・マガメダリフ
4
バフルール・ムスタファザード
5
アントン・クリボチュク
14
エルビン・バダロフ
20
A. Khaybulaev
2
R. Dashdamirov
21
ギスマット・アリエフ
8
C
エミン・マフムドフ
11
K. Aliyev
16
C. Nuriyev
9
レナト・ダダショフ
23
リュカ・シュヴァリエ
2
マロ・グスト
15
C
イブラヒマ・コナテ
21
リュカ・エルナンデス
22
テオ・エルナンデス
6
ケフラン・テュラム
18
ウォーレン・ザイール＝エメリ
9
ウーゴ・エキティケ
12
マグネス・アクリウシェ
7
クリストファー・エンクンク
19
ジャン＝フィリップ・マテタ

4-2-3-1

FRAAway team crest

AZE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アイハン・アバソフ

FRA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディディエ・デシャン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

AZE
-直近成績

ゴールを許す
2/13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

FRA
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

AZE

Last match

FRA

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
0/1

順位表

0