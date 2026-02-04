明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するアビスパ福岡の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
アビスパ福岡｜最新試合予定・放送局
アビスパ福岡｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|21
|松山 健太
|水戸／新加入
|GK
|24
|小畑 裕馬
|GK
|41
|藤田 和輝
|新潟／新加入
|GK
|51
|菅沼 一晃
|GK
|99
|オビ パウエル オビンナ
|神戸／新加入
|DF
|2
|湯澤 聖人
|DF
|3
|奈良 竜樹
|DF
|5
|上島 拓巳
|DF
|15
|辻岡 佑真
|いわき／新加入
|DF
|16
|岡 哲平
|FC東京／期限付き移籍
|DF
|19
|キム ムンヒョン
|DF
|29
|前嶋 洋太
|DF
|33
|山脇 樺織
|北九州／新加入
|DF
|37
|田代 雅也
|DF
|40
|池田 樹雷人
|DF
|47
|橋本 悠
|MF
|6
|重見 柾斗
|MF
|8
|奥野 耕平
|湘南／新加入
|MF
|11
|見木 友哉
|MF
|14
|名古 新太郎
|MF
|17
|秋野 央樹
|MF
|25
|北島 祐二
|MF
|46
|福島 和毅
|神村学園高校／新加入
|MF
|52
|武本 匠平
|MF
|88
|松岡 大起
|※2/3 海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱
|FW
|7
|碓井 聖生
|FW
|9
|シャハブ ザヘディ
|FW
|10
|城後 寿
|FW
|13
|ナッシム ベン カリファ
|FW
|18
|佐藤 颯之介
|FW
|22
|藤本 一輝
|FW
|27
|道脇 豊
|熊本／新加入
|FW
|28
|鶴野 怜樹
|愛媛／復帰
|FW
|32
|サニブラウン ハナン
|FW
|49
|前田 一翔
|富山／復帰
|FW
|53
|前田 陽輝
アビスパ福岡戦のおすすめ視聴方法
アビスパ福岡が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可