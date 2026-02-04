Goal.com
fukuoka-team photo-202511(C)Getty Images
Yuta Tokuma

アビスパ福岡 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するアビスパ福岡の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するアビスパ福岡の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

アビスパ福岡｜最新試合予定・放送局

アビスパ福岡 対 ファジアーノ岡山
NHK(地域)
アビスパ福岡 対 セレッソ大阪
京都サンガF.C. 対 アビスパ福岡
ヴィッセル神戸 対 アビスパ福岡
アビスパ福岡｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK21松山　健太水戸／新加入
GK24小畑　裕馬 
GK41藤田　和輝新潟／新加入
GK51菅沼　一晃 
GK99オビ　パウエル　オビンナ神戸／新加入
DF2湯澤　聖人 
DF3奈良　竜樹 
DF5上島　拓巳 
DF15辻岡　佑真いわき／新加入
DF16岡　哲平FC東京／期限付き移籍
DF19キム　ムンヒョン 
DF29前嶋　洋太 
DF33山脇　樺織北九州／新加入
DF37田代　雅也 
DF40池田　樹雷人 
DF47橋本　悠 
MF6重見　柾斗 
MF8奥野　耕平湘南／新加入
MF11見木　友哉 
MF14名古　新太郎 
MF17秋野　央樹 
MF25北島　祐二 
MF46福島　和毅神村学園高校／新加入
MF52武本　匠平 
MF88松岡　大起※2/3 海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱
FW7碓井　聖生 
FW9シャハブ　ザヘディ 
FW10城後　寿 
FW13ナッシム　ベン　カリファ 
FW18佐藤　颯之介 
FW22藤本　一輝 
FW27道脇　豊熊本／新加入
FW28鶴野　怜樹愛媛／復帰
FW32サニブラウン　ハナン 
FW49前田　一翔富山／復帰
FW53前田　陽輝 

アビスパ福岡戦のおすすめ視聴方法

アビスパ福岡が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

