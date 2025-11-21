このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ U17
team-logoオーストリアU-17
team-logo日本U-17
GOAL

【11月21日】日本vsオーストリアのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴｜U17ワールドカップ準々決勝

FIFA U-17W杯2025準々決勝、U17オーストリア対日本代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

FIFA U-17ワールドカップカタール2025が日本時間11月21日(金)に開催され、準々決勝でU17日本代表がU17オーストリア代表と対戦する。

本記事では、日本vsオーストリアの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

日本対オーストリア｜U17W杯準々決勝の試合日程・キックオフ時間

  • 大会：FIFA U-17ワールドカップカタール2025準々決勝
  • 日時：2025年11月21日(金)21:30開始／日本時間
  • カード：オーストリア vs 日本
  • 試合会場：アスパイア・ゾーンPitch 3（ドーハ／カタール）

日本対オーストリア｜放送・配信予定

日本代表vsオーストリア代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

11月に開催されるFIFA U-17ワールドカップカタール2025を視聴できるのは、衛星放送の『J SPORTS』もしくは、ネットの『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』のみとなる。日本戦は全試合、及び準々決勝以降の全試合も生放送される予定となっている。

Amazon J SPORTSのみ14日間の無料トライアルが付帯。オーストリアvs日本戦も無料トライアルで視聴することが可能だ。

試合日放送・配信放送・配信
11/21(金)
21:30		日本 vs オーストリア【テレビ】
J SPORTS2
【ネット】
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS

日本対オーストリア｜U17W杯準々決勝の視聴方法

FIFA U-17ワールドカップカタール2025、オーストリア代表対日本代表は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信される。

Amazonプライムビデオチャンネル『J SPORTS』からも視聴可能だ。

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

j sports amazonAmazon

Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

  1. Amazon『J SPORTS』TOPページにアクセス
  2. 「詳細を見る」をタップ
  3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
  4. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  5. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

j sports ondemand soccer futsal packJ SPORTS

J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

  1. 『J SPORTSオンデマンド』サッカー＆フットサルパック購入ページにアクセス
  2. 「ご購入はこちら」をタップ
  3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
  4. J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
  5. 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
  6. 登録完了！すぐに視聴開始

