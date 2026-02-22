ATP500 メキシコ・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ATP500の大会であるメキシコ・オープン2026は、2月23日(月)から2月28日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年メキシコ・オープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

メキシコ・オープン2026｜開催日程

メキシコ・オープン2026は、日本時間2月23日(月)から約1週間にわたってメキシコ・アカプルコで開催。アレクサンダー・ズベレフ やアレックス・デミノーといった世界的選手が出場予定だ。ハードコートで行われる大会で、2025年はトマーシュ・マハーチが優勝を飾っている。

日程 ラウンド 2/23(月) 1回戦 2/24(火) 1回戦 2/25(水) 2回戦 2/26(木) 準々決勝 2/27(金) 準決勝 2/28(土) 決勝

メキシコ・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/23(月)】22:00～(LIVE)

【2/24(火)】22:00～（LIVE）

【2/25(水)】22:00～（LIVE）

【2/26(木)】22:00～（LIVE）

【2/27(金)】22:00～（LIVE）

【2/28(土)】22:00～（LIVE） ネット

メキシコ・オープン2026｜視聴方法

メキシコ・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください