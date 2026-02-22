ATP500 メキシコ・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ATP500の大会であるメキシコ・オープン2026は、2月23日(月)から2月28日(日)にかけて開催される。
本記事では、2026年メキシコ・オープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
メキシコ・オープン2026｜開催日程
メキシコ・オープン2026は、日本時間2月23日(月)から約1週間にわたってメキシコ・アカプルコで開催。アレクサンダー・ズベレフ やアレックス・デミノーといった世界的選手が出場予定だ。ハードコートで行われる大会で、2025年はトマーシュ・マハーチが優勝を飾っている。
|日程
|ラウンド
|2/23(月)
|1回戦
|2/24(火)
|1回戦
|2/25(水)
|2回戦
|2/26(木)
|準々決勝
|2/27(金)
|準決勝
|2/28(土)
|決勝
メキシコ・オープン2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【2/23(月)】22:00～(LIVE)
【2/24(火)】22:00～（LIVE）
【2/25(水)】22:00～（LIVE）
【2/26(木)】22:00～（LIVE）
【2/27(金)】22:00～（LIVE）
【2/28(土)】22:00～（LIVE）
|ネット
メキシコ・オープン2026｜視聴方法
メキシコ・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください