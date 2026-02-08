Goal.com
ATP500 ダラス・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

「ダラス・オープン2026」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

ATP500の大会であるダラス・オープン2026は、2月9日(月)から2月15日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年ダラス・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ダラス・オープン2026｜開催日程

ダラス・オープン2026は、日本時間2月10日(火)から約1週間にわたってアメリカ・ダラスで開催。テイラー・フリッツベン・シェルトンといった世界的選手が出場予定だ。ハードのインドアコートで行われる大会で、2025年はデニス・シャポバロフが優勝を飾っている。

日程ラウンド
2/10(火)1回戦
2/11(水)1回戦
2/12(木)1、2回戦
2/13(金)2回戦
2/14(土)準々決勝
2/15(日)準決勝
2/16(月)決勝

ダラス・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【2/8(日)】22:00～(LIVE)
【2/9(月)】22:00～(LIVE)
【2/10(火)】22:00～（LIVE）
【2/11(水)】22:00～（LIVE）
【2/12(木)】22:00～（LIVE）
【2/13(金)】22:00～（LIVE）
【2/14(土)】22:00～（LIVE）
【2/15(日)】22:00～（LIVE）		ネット

ダラス・オープン2026｜視聴方法

ダラス・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

0