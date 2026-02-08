ATP500 ダラス・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ATP500の大会であるダラス・オープン2026は、2月9日(月)から2月15日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年ダラス・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ダラス・オープン2026｜開催日程

ダラス・オープン2026は、日本時間2月10日(火)から約1週間にわたってアメリカ・ダラスで開催。テイラー・フリッツやベン・シェルトンといった世界的選手が出場予定だ。ハードのインドアコートで行われる大会で、2025年はデニス・シャポバロフが優勝を飾っている。

日程 ラウンド 2/10(火) 1回戦 2/11(水) 1回戦 2/12(木) 1、2回戦 2/13(金) 2回戦 2/14(土) 準々決勝 2/15(日) 準決勝 2/16(月) 決勝

ダラス・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/8(日)】22:00～(LIVE)

【2/9(月)】22:00～(LIVE)

【2/10(火)】22:00～（LIVE）

【2/11(水)】22:00～（LIVE）

【2/12(木)】22:00～（LIVE）

【2/13(金)】22:00～（LIVE）

【2/14(土)】22:00～（LIVE）

【2/15(日)】22:00～（LIVE） ネット

ダラス・オープン2026｜視聴方法

ダラス・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください