ATP250 チリ・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ATP250の大会であるチリ・オープン2026は、2月23日(月)から3月1日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年チリ・オープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

チリ・オープン2026｜開催日程

メキシコ・オープン2026は、日本時間2月24日(火)から約1週間にわたってチリ・サンティアゴで開催。フランシスコ セルンドロ やルチアーノ・ダルデリといった世界的選手が出場予定だ。クレーコートで行われる大会で、2025年はラスロ・ジェレが優勝を飾っている。

日程 ラウンド 2/24(火) 1回戦 2/25(水) 1回戦 2/26(木) 2回戦 2/27(金) 2回戦 2/28(土) 準々決勝 3/1(日) 準決勝 3/2(月) 決勝

チリ・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/23(月)】19:00～(LIVE)

【2/24(火)】19:00～（LIVE）

【2/25(水)】19:00～（LIVE）

【2/26(木)】19:00～（LIVE）

【2/27(金)】19:00～（LIVE）

【2/28(土)】19:00～（LIVE）

【3/1(日)】19:00～（LIVE） ネット

チリ・オープン2026｜視聴方法

チリ・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください