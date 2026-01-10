アトレティコ、シメオネ＆ヴィニシウスの騒動について「シメオネのリアクション分析ではなく…最初に誰が挑発したかを明らかにすべき」

アトレティコ・マドリーがSNSを通じて、ディエゴ・シメオネ監督に対する批判に反論している。



8日のスペイン・スーパーカップ準決勝アトレティコ・デ・マドリード対レアル・マドリード（1-2）で、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督とレアル・マドリードFWヴィニシウスが諍いを起こした。シメオネ監督とヴィニシウスは前半、タッチライン際で言い争い、シメオネ監督はヴィニシウスに対して「フロレンティーノ（・ペレス会長）はお前を追い出すぞ。覚えておけ」と発言するに至っている。

当初、シメオネ監督の発言には批判が集中したが、アトレティコがSNSを通じて反論。発端となったのが、ヴィニシウスの挑発行為であったことを示唆している。

「リアクションの分析に時間をかけている連中は奇妙だ……。リアクションを生じさせた挑発行為については明らかにもせずにね」

「そう、これは古典的な“手口”だ」

なおスペイン『マルカ』によれば、まずヴィニシウスがシメオネ監督やアトレティコのコーチングスタッフに対して挑発を行ったとのこと。曰く、DFアントニオ・リュディガーのハンド疑惑があった際、アトレティコのコーチングスタッフがPKを主張すると、ヴィニシウスがやって来て「はいはい、そっちのPKだな」とからかった。



これに対して シメオネ監督がプレーに集中し、アトレティコベンチに関わらないよう警告すると、ヴィニシウスは彼に向けて笑みを浮かべながら「落ち着けよ。ほら、今PKが吹かれるぞ」と返答。これでシメオネ監督に火がつき、タッチライン際での言い争いに発展し、「フロレンティーノはお前を追い出すぞ」と口にするに至ったとのことだ。