Yuta Tokuma

【1月9日】アトレティコvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝、アトレティコ・マドリード対レアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、日本時間1月9日(金)に準決勝が開催。アトレティコ・マドリードとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、バルセロナvsビルバオの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アトレティコ対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリードは、日本時間2026年1月9日(金)にサウジアラビアのジッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティで開催される。

  • 大会：スーペルコパ・デ・エスパーニャ2025-26準決勝
  • 日時：2026年1月9日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード
  • 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

アトレティコ対レアル・マドリードの放送・配信予定

アトレティコ対レアル・マドリードの視聴方法

u-next soccer pack leagueU-NEXT

2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack how to join

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

アトレティコ対レアル・マドリード チーム情報

アトレティコ・マドリー vs レアル・マドリー 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • シャビ・アロンソ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ATM
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ATM

直近の 5 試合

RMA

1

Win

2

引分け

2

勝利

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

