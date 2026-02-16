バルサに大勝直後、ラージョに0-3敗戦のアトレティコ…オブラク「僕たちはリーグ戦を投げ捨てた。こんな負け方をしていいわけがない」

15日のラ・リーガ第24節、アトレティコ・マドリーはラージョ・バジェカーノ戦を0-3で落とした。GKヤン・オブラクは敗戦への失望を隠すことができなかった。

ミッドウィークのコパ・デル・レイ準決勝1stレグでは、完璧に近い内容で4-0の大勝を飾ったアトレティコだが、またも不安定ぶりを露呈した。ローテーションを敢行したこのラージョ戦ではほとんどチャンスを生み出せず、脆弱な守備を突かれて前半に2失点、後半に1失点を許して完敗を喫している。



コパ準々決勝ベティス戦に5-0で大勝し、その次のラ・リーガ第23節ベティス戦を0-1で落とし、そして今回のバルセロナ戦→ラージョ戦でもコパ大勝とラ・リーガ敗戦を繰り返したアトレティコ。前日にレアル・ソシエダを下した首位レアル・マドリーに勝ち点差を15まで広げられ、翌日にジローナ戦を控える首位バルセロナには16差をつけられる可能性があるなど、ラ・リーガで逆転優勝する可能性はほぼ潰えている。

ラージョ戦直後、キャプテンの一人であるオブラクは失望、憤りの感情を素直に口にした。『DAZN』とのインタビューで次のように話していうr。

「ラ・リーガはもう投げ捨ててしまったようだ。こんな負け方をしていいわけがない。僕たちは今日みたいな試合をしてはいけないんだ。こんなプレーをしてライバルと競うことは難しい。試合を選り好みするんじゃなくて、全試合で全力を尽くして勝たなければいけないんだ」

「それなのに、僕にはそうできていないような感覚がある。今日はラージョの方がずっと良かったし、僕たちは敗戦に値した」

「なぜこうなのかを説明することはできない。唯一知っていることは、試合の選り好みはできないということだ。僕たちの頭が立て続けに試合に勝つことを許していない。チームは正面切って戦わなくてはいけないのに、今日はそうしなかったんだ。僕は怒りと悲しみを感じている」