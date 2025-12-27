成長を続けるアトレティコ・マドリー…クラブ会員数が15万人突破！2015年から約2倍に増加

アトレティコ・マドリーはソシオ（クラブ会員）数を15万1831人として、2025年を締め括っている。



ディエゴ・シメオネ監督が指導者としてクラブに帰還してから14年……アトレティコは常に成長を続けている。



今夏、本拠地メトロポリターノの年間シート購入者が史上最多の6万1304人に上り、8000人がウェイティングリストに名を連ねている状況の同クラブだが、年間シート非保持者を含めたソシオ数は2015年に15万1831人まで増加している。

ソシオ数の成長率は、まさに驚異的だ。2015年のソシオ数は7万8097人だったが、それから10年で約2倍となる94％の増加。シメオネ監督とともにクラブ最高の黄金期を迎え、“スペイン三強”の一角として数えられるアトレティコの信奉者は増え続けている。なお年間シート保持者のソシオ料金は、ラ・リーガのみの観戦で280ユーロ〜1650ユーロ（約5万円〜30万円）、全公式戦で365ユーロ〜2050ユーロ（約7万円〜37万円）となっており、チケットやグッズ割引など様々な特典を享受できる年間シート非保持者は13歳以下が34ユーロ（約6000円）、14〜24歳が50ユーロ（約9000円）、25歳以上が68ユーロ（1万2000円）となっている。



なおアトレティコは先に、アメリカのスポーツ投資ファンド、アポロ・スポーツ・キャピタル（ASC）がクラブを買収。アトレティコの評価額を25億ユーロ（約4500億円）と見積もったASCは、今後数カ月の間に同クラブの株式51〜55％を取得して最大株主となる。



ASCは今後、練習場建設や補強などにも投資を行う方針で、15万人のソシオ数を誇るクラブにふさわしい成長が期待される。