チャンピオンズ リーグ
team-logoアトレティコ・マドリー
Riyadh Air Metropolitano
team-logoインテル
アトレティコvsインテルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【11月27日】アトレティコ・マドリーvsインテルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【CL放送予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第5節、アトレティコ・マドリーvsインテルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。アトレティコ・マドリーとインテルが対戦する。

本記事では、アトレティコvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アトレティコvsインテルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のアトレティコ・マドリーvsインテルは、アトレティコのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アトレティコ・マドリー vs インテル
  • 会場：エスタディオ・メトロポリターノ

アトレティコvsインテルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコvsインテルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

アトレティコvsインテル チーム情報

アトレティコ・マドリー vs インテル 予想スタメン

アトレティコ・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestINT
1
フアン・ムッソ
3
マッテオ・ルッジェリ
17
ダヴィド・ハンツコ
16
ナウエル・モリーナ
2
ホセ・ヒメネス
6
コケ
8
パブロ・バリオス
20
ジュリアーノ・シメオネ
10
アレハンドロ・バエナ
9
アレクサンデル・セルロート
19
フリアン・アルバレス
1
ヤン・ゾマー
95
アレッサンドロ・バストーニ
15
フランチェスコ・アチェルビ
25
マヌエル・アカンジ
7
ピオトル・ジエリンスキ
20
ハカン・チャルハノール
30
カルロス・アウグスト
32
フェデリコ・ディマルコ
23
ニコロ・バレッラ
9
マルクス・テュラム
10
ラウタロ・マルティネス

3-5-2

INTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATM
-直近成績

ゴールを許す
12/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

INT
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ATM

直近の 4 試合

INT

3

勝利

0

引分け

1

Win

3

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
0/4
両チームが得点
1/4

順位表

0