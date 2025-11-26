2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。アトレティコ・マドリーとインテルが対戦する。
本記事では、アトレティコvsインテルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
アトレティコvsインテルの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のアトレティコ・マドリーvsインテルは、アトレティコのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
- 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
- カード：アトレティコ・マドリー vs インテル
- 会場：エスタディオ・メトロポリターノ
アトレティコvsインテルの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコvsインテルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり